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В Москве задержали мужчину, подозреваемого в нападении на сотрудника службы безопасности метрополитена

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Сотрудник службы безопасности получил резанные травмы шеи и руки.

В Москве задержали мужчину, подозреваемого в нападении на сотрудника службы безопасности метрополитена. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инцидент произошел в ночное  время на станции метро "ЦСКА". Сотрудник службы безопасности сделал замечание мужчине, который спал на скамье. В ответ злоумышленник распылил в сторону потерпевшего содержимое аэрозольного баллончика и нанес ему несколько ударов ножом.

Сотрудник службы безопасности получил резанные травмы шеи и руки. Пострадавшему была оказана необходимая медицинская помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Задержанным оказался ранее судимый мужчина.

Ранее мы сообщали, что в Московской области сотрудники полиции задержали лихача без водительского удостоверения.

Видео: МВД России

Теги: задержание, метро, москва, нападение, полиция
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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