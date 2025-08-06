Сотрудник службы безопасности получил резанные травмы шеи и руки.

В Москве задержали мужчину, подозреваемого в нападении на сотрудника службы безопасности метрополитена. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инцидент произошел в ночное время на станции метро "ЦСКА". Сотрудник службы безопасности сделал замечание мужчине, который спал на скамье. В ответ злоумышленник распылил в сторону потерпевшего содержимое аэрозольного баллончика и нанес ему несколько ударов ножом.

Сотрудник службы безопасности получил резанные травмы шеи и руки. Пострадавшему была оказана необходимая медицинская помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Задержанным оказался ранее судимый мужчина.

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Видео: МВД России