В отношении него составлены протоколы об административных правонарушениях.

В Московской области сотрудники полиции задержали лихача без водительского удостоверения. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, во время патрулирования сотрудники Госавтоинспекции заметили автомобиль, водитель которого при виде служебной машины резко сменил направление движения и попытался скрыться во дворах. Он проигнорировал сигнал об остановке машины. Инспекторы предприняли попытку заблокировать транспортное средство, после чего приняли решение о применении огнестрельного оружия.

После выстрела по колесам водитель остановился и был задержан. Им оказался житель города Люберцы. Отмечается, что у задержанного отсутствовало право на управление транспортным средством. В отношении него составлены протоколы об административных правонарушениях.

Ранее мы сообщали, что в Москве задержали подозреваемого в убийстве 20-летней давности.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА