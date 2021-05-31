В Москве задержали подозреваемого в убийстве 20-летней давности. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным следствия, инцидент произошел в апреле 2005 года. В один из столичных ресторанов вошли трое мужчин и несколько раз выстрелили в троих посетителей заведения, после чего скрылись. Пострадавшие скончались от полученных ранений. В 2006-м задержали двоих соучастников преступления, приговорив каждого к 11 годам лишения свободы.
На третьего подозреваемого оперативники вышли в рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет. Его задержали в Химках. Отмечается, что злоумышленник вклеил в чужой паспорт свою фотографию и в течение 20 лет проживал под чужим именем.
Ранее мы сообщали, что в Ивановской области выявили факт хищения бюджетных средств при исполнении государственных контрактов.
Видео: Telegram / МВД МЕДИА
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все