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В Ивановской области выявили факт хищения бюджетных средств при исполнении государственных контрактов

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Отмечается, что производители вводили в заблуждение потребителей, нанося на упаковки заведомо ложные сведения.

В Ивановской области выявили факт хищения бюджетных средств при исполнении государственных контрактов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, в ряд учреждений поставлялась молочная продукция, которая изготавливалась с использованием сухих смесей и пищевых добавок сомнительного происхождения.  Отмечается, что производители вводили в заблуждение потребителей, нанося на упаковки заведомо ложные сведения.

В ходе обыска на месте производства в Лежневском районе изъяли документацию, подтверждающую факты нарушений. Возбуждено уголовное дело. Одна из подозреваемых находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В отношении еще двоих фигурантов мера пресечения не избиралась.

Ранее мы сообщали, что в Калужской области пресекли канал легализации иностранцев в России.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА

Теги: ивановская область, ирина волк, мвд россии, хищение бюджетных средств
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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