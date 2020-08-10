Отмечается, что производители вводили в заблуждение потребителей, нанося на упаковки заведомо ложные сведения.

В Ивановской области выявили факт хищения бюджетных средств при исполнении государственных контрактов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, в ряд учреждений поставлялась молочная продукция, которая изготавливалась с использованием сухих смесей и пищевых добавок сомнительного происхождения. Отмечается, что производители вводили в заблуждение потребителей, нанося на упаковки заведомо ложные сведения.

В ходе обыска на месте производства в Лежневском районе изъяли документацию, подтверждающую факты нарушений. Возбуждено уголовное дело. Одна из подозреваемых находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В отношении еще двоих фигурантов мера пресечения не избиралась.

Ранее мы сообщали, что в Калужской области пресекли канал легализации иностранцев в России.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА