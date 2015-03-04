В Калужской области пресекли канал легализации иностранцев в России

В настоящее время задокументировано не менее пяти фактов незаконного получения документов.

В Калужской области полицейские пресекли канал легализации иностранцев в России. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, в минувшем году злоумышленники за денежное вознаграждение изготавливали поддельные свидетельства о рождении детей граждан государств ближнего зарубежья. С поддельными документами иностранцы обращались в миграционные подразделения для получения вида на жительство в РФ.

В настоящее время задокументировано не менее пяти фактов незаконного получения документов. Подозреваемые задержаны по местам жительства в Калуге и Москве. Кроме того, приняты меры к аннулированию незаконно полученных миграционных документов.

Ранее мы сообщали, что в Москве пресекли незаконную банковскую деятельность с многомиллиардным оборотом.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА