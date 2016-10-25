Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

В Москве задержали мужчину по делу о госизмене. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

По данным силового ведомства, задержанного подозревают в совершении госизмены. Отмечается, что в период с 2019-го по 2020 года фигурант выезжал на Украину, где участвовал в политических акциях и налаживал контакты с военными и сотрудниками СБУ.

Также сообщается, что после начала спецоперации подозреваемый передавал украинским кураторам данные о дислокации средств ПВО и других военных объектов в Подмосковье и Краснодарском крае. Кроме того, он передавал координаты для наведения ракет и беспилотников. Суд отправил задержанного под стражу. Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Видео: ЦОС ФСБ России