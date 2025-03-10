В Москве задержали мужчину, открывшего стрельбу по подросткам

Следователи разбираются в причинах уличного конфликта, ведется уголовное дело.

На территории российской столицы в районе Солнцево мужчина открыл стрельбу по несовершеннолетним, которые выгуливали собаку. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы регионального управления правоохранительных органов. Известно, что в результате происшествия, зафиксированного в городе 8 марта, никто не пострадал. В настоящее время злоумышленник задержан.

,Уточняется, что подозреваемый совершил "несколько выстрелов вверх" из пневматического пистолета. Теперь в его отношении ведется уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ за хулиганство. Следственные органы полагают, что мужчина произвел выстрелы в сторону двух подростков. Telegram-каналы опубликовали записи с камер видеонаблюдения, на которых заметно что стрельба произошла во дворе жилых домов. Нападавший, произвел выстрелов, далее подошел ко входной двери одного из подъездов

Одна из очевидец событий рассказала новостному порталу MSK1 о том, что во время прогулки "его собака побежала на нашу". По ее словам, она вместе с другом начала уходить, но мужчина достал пистолет и открыл огонь. Девушка добавила, что ей с другом пришлось зайти в подъезд, около которого их "еще какое-то время" караулил мужчина.

Росгвардейцы задержали угонщика-рецидивиста в уличном туалете.

Фото и видео: Telegram / SHOT