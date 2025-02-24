Росгвардейцы задержали угонщика-рецидивиста в уличном туалете

Мужчина ранее уже несколько раз привлекался к уголовной ответственности за угоны.

В Южном административном округе ро российской столице сотрудники Главного управления Росгвардии задержали 21-летнего уроженца Омской области, подозреваемого в угоне двух транспортных средств. Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале вневедомственной охраны. Специалисты уточнили, что находясь на маршруте патрулирования, правоохранители сообщение об угоне автомобиля, совершенного во дворе дома на Кавказском бульваре в Москве.

Вскоре, в непосредственной близости от места происшествия, стражи порядка обнаружили разыскиваемый автомобиль и человека, производившего с ним подозрительные манипуляции. пресс-служба Росгвардии по городу

Когда молодой человек заметил приближающихся сотрудников Росгвардии, то попытался скрыться в уличной туалетной кабинке. Однако подозреваемого оперативно задержали совместными силами росгвардейцев и полицейских. В ходе беседы злоумышленник признался в совершении серии угонов. Он объяснил свои действия внезапным желанием "прокатиться" в состоянии алкогольного опьянения. В результате фигурант расследования разбил стекло в припаркованной машине, но затем обнаружил там отсутствие аккумулятора. Затем молодой человек похитил аккумулятор из соседней "Газели" и установил его в угнанный автомобиль. Переместившись в другой двор, ранее судимый водитель присмотрел себе следующее транспортное средство. Криминальная схема повторилась.

Для дальнейшего разбирательства задержанный передан сотрудникам полиции. Возбуждено уголовное дело. пресс-служба Росгвардии по городу

На территории политеха в Томске произошла стрельба.

Фото и видео: Telegram / Росгвардия