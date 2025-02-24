На территории политеха в Томске произошла стрельба

Информации о пострадавших не поступало.

На территории политехнического техникума в Томске произошла стрельба. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, выстрелы раздались днем 24 февраля в здании на улице Смирнова. По громкоговорителю дали объявление отойти от окон. Студентам пришлось сидеть на полу около получаса.

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали двух 20-летних парней, подозреваемых в стрельбе. Отмечается, что они не учатся в этом техникуме. Информации о пострадавших не поступало. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что количество погибших после стрельбы в школе в Эребру выросло до 11 человек.

Видео: Telegram / Томская полиция