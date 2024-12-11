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Количество погибших после стрельбы в школе в Эребру выросло до 11 человек

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Во время инцидента часть людей оставалась в помещениях.

Количество погибших после стрельбы в школе в шведском Эребру выросло до 11 человек. Об этом сообщает Aftonbladet со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел 4 февраля. В школе Campus Risbergska началась стрельба. По данным СМИ, 35-летний местный житель открыл огонь из автоматического оружия. Количество пострадавших не уточняется. Также в полиции отметили, что стрелявший человек мертв. Во время инцидента часть людей оставалась в помещениях, затем там провели эвакуацию.

Ранее мы сообщали, что как минимум пять человек пострадали при стрельбе в районе школы в шведском городе Эребру.

Видео: YouTube / WFAA

Теги: жертвы, пострадавшие, стрельба, швеция, школа, эребру
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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