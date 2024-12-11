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Как минимум пять человек пострадали при стрельбе в районе школы в шведском городе Эребру

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Сейчас в обстоятельствах трагедии разбирается полиция.

Как минимум пять человек пострадали при стрельбе в районе школы, расположенной на территории шведского города Эребру. Соответствующее заявление сделали естные журналисты с телеканала SVT. Иностранный источник отмечает, что трагедия зафиксирована около помещения  Campus Risbergska Сейчас на месте происшествия работают правоохранительные службы. Они будут устанавыливать детали инцидента.

Мы слышали несколько выстрелов снаружи.

текстовое одного из учеников школы, которое приводит издание Aftonbladet

Шведский инистр юстиции Гуннар Стрёммер указал СМИ, что сведения о насильственных действиях, котиорые произошли в Эреберу, очень серьезные. Сейчас национальное правительство находится во взаимодействии с полицией и следит за развитием ситуации.

После стрельбы у ресторана на Московском проспекте возбуждено уголовное дело.

Фото и видео: www.svt.se

Теги: стрельба, швеция, школа
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Мировые новости,

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