В Москве задержали мужчину, ограбившего работника сервисного центра

Похищенный телефон он продал, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, ограбившего работника сервисного центра. Об этом сообщили на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, инцидент произошел ночью на Новослободской улице. Злоумышленник проник в сервисный центр через незапертую входную дверь и забрал со стеллажа смартфон, принадлежавший работнику организации, а затем скрылся.

Потерпевший обратился в полицию. Оперативники установили и задержали подозреваемого по месту временного проживания. Им оказался 34-летний мужчина. Похищенный телефон он продал, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению. Возбуждено уголовное дело.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА