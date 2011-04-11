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В Москве задержали молодого человека, подозреваемого в разбойном нападении

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Материальный ущерб составил более 60 тысяч рублей.

В Москве полицейские задержали молодого человека, подозреваемого в разбойном нападении. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, 21-летний житель Южного Тушино пришел в гости к потерпевшему, с которым познакомился в одном из мессенджеров. Между ними произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник ударил оппонента по лицу, а после начал угрожать тому ножом. Молодой человек похитил у хозяина квартиры две игровые приставки с джойстиками, ноутбук, нарды и шахматы.

Материальный ущерб составил более 60 тысяч рублей. Полицейские задержали злоумышленника по месту проживания. Отмечается, что ранее у него были судимости. Возбуждено уголовное дело. Фигурант заключен под стражу.

Ранее мы сообщали, что в Москве полицейские выявили 56 нарушений миграционного законодательства.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА

Теги: задержание, москва, полиция, разбойное нападение
Категории: Лента новостей, Новости России,

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