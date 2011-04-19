Задержанные мигранты нарушили правила въезда либо режим пребывания в РФ.

В Москве полицейские выявили 56 нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

Столичные полицейские проверили жилые дома в поселении Мосрентген на предмет выявления нарушений миграционного законодательства. В ходе рейда правоохранители обнаружили 56 иностранных граждан, нарушивших правила въезда либо режим пребывания в РФ. Также сообщается, что в отношении 21-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело. По данным следствия, его обвиняют в фиктивной постановке на миграционный учет иностранных граждан в частном доме в деревне Дудкино.

Ранее мы сообщали, что в аэропорту Домодедово транспортные полицейские привлекли к ответственности пассажира.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА