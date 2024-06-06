В аэропорту Домодедово транспортные полицейские привлекли к ответственности пассажира

Мужчина прибыл на борт самолета в нетрезвом состоянии.

Российские правоохранительные органы на территории подмосковного аэропорта "Домодедово" решили ситуацию с буйным пассажиром. Оперативники узнали, что борту воздушного судна требуется наряд МВД. Известно, что рейс с нарушителем общественного спокойствия летел в Новосибирск. Командиром самолета одному из граждан было отказано в перелёте. Прибывшие стражи правопорядка установили, что что житель города прибытия 1993 года рождения нецензурно выражался, а также вел себя вызывающе. Мужчина не реагировал на просьбы окружающих успокоиться и по внешним признакам находился в состоянии алкогольного опьянения.

При этом гражданин отказывался предъявить документы, удостоверяющие личность, и покинуть самолёт, чтобы проследовать вместе с правоохранителями в дежурную часть. пресс-служба МВД РФ

Сотрудники полиции использовали в отношении правонарушителя наручники, а затем доставили подозреваемого в служебное помещение. В результате действия пассажира задержка рейса составила около часа. В отношении фигуранта расследования составлены административные протоколы по части 1 статьи 20.1 и по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ.

В Красноярском крае за незаконный вылов рыбы полиция привлекла к ответственности двух браконьеров.

Фото и видео: МВД Медиа