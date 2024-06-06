В Красноярском крае за незаконный вылов рыбы полиция привлекла к ответственности двух браконьеров

Полиция рассказала о нарушениях на реках Чадобец и Лаушкарда.

На территории Красноярского края за незаконный вылов рыбы российские правоохранительные органы привлекли к ответственности двух браконьеров. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления МВД. Оперативники установили, что местные жители порознь промышляли незаконным выловом рыбы в период действующего на эту деятельность запрета.

Один из браконьеров, 42-летний житель Богучанского района, находился на реке Чадобец Кежемского района, которая является локацией для нереста и миграции многих видов рыб. Подозреваемый на резиновой лодке при помощи двух ставных сетей добыл 45 щук, 198 язей и 3 окуней. Своим поведением мужчина причинил государству ущерб на общую сумму, превышающую 300 тысяч рублей. А 48-летний житель Богучанского района найден инспекторами на реке Лаушкарда Кежемского района. Вместе с ним находились 54 щука и 16 экземпляров язя, незаконно выловленными при помощи сетей. Сумма ущерба составила свыше 115 тысяч рублей.

В настоящее время в отношении 42-летнего браконьера полиция возбудила уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ. Второй правонарушитель стал фигурантом расследования по пунктам."а" и "в" части 1 статьи 256 УК РФ.

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Фото и видео: МВД Медиа