В Москве задержали местного жителя, устроившего поножовщину в подъезде дома. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".
По данным следствия, в ходе конфликта в жилом доме в Охеровском проезде злоумышленник выкрикивал угрозы в адрес незнакомых людей, а затем нанес им ножом колото-резаные раны. Пострадавших доставили в столичные медицинские учреждения.
Подозреваемый скрылся с места происшествия, но через некоторое время был задержан полицейскими. Мотив совершения преступления устанавливается. Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщали, что в Симферополе задержали двух мужчин, незаконно завладевших офисным помещением.
Видео: Telegram / МВД МЕДИА
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