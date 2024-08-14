Мотив совершения преступления устанавливается.

В Москве задержали местного жителя, устроившего поножовщину в подъезде дома. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, в ходе конфликта в жилом доме в Охеровском проезде злоумышленник выкрикивал угрозы в адрес незнакомых людей, а затем нанес им ножом колото-резаные раны. Пострадавших доставили в столичные медицинские учреждения.

Подозреваемый скрылся с места происшествия, но через некоторое время был задержан полицейскими. Мотив совершения преступления устанавливается. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Симферополе задержали двух мужчин, незаконно завладевших офисным помещением.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА