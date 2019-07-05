Сумма ущерба составила 4 млн рублей.

В Москве задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку. Об этом сообщили на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, 95-летней жительнице столицы позвонил якобы работник силового ведомства, который убедил пенсионерку собрать сбережения и передать их курьеру, чтобы задекларировать. Аферисты задействовали двух курьеров, один из которых не был осведомлен об их противоправных действиях и должен был забрать у женщины деньги, чтобы передать второму посыльному.

Сумма ущерба составила 4 млн рублей. Оперативники установили и задержали подозреваемого. Им оказался 19-летний приезжий из Красноярска. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Перми двух подростков задержали за угон трех автомобилей.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА