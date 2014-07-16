Злоумышленники изготавливали поддельные документы для легализации пребывания иностранцев на территории РФ.

В Москве задержали иностранцев, подозреваемых в организации незаконной миграции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, злоумышленники изготавливали поддельные документы для легализации пребывания иностранцев на территории РФ. Их продавали за денежное вознаграждение в размере двух тысяч рублей. Подозреваемых в незаконной деятельности задержали в квартире на территории столицы. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Нижегородской области вернули ограбленному пенсионеру похищенные злоумышленником деньги.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА