В Москве задержали экс-охранника чеченского олигарха после перестрелки

СМИ: сейчас Артур Инзиев находится в СИЗО.

Бывший охранник олигарха Умара Джабраилова устроил перестрелку в Москве. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях. В Telegram-каналах опубликован ролик, сделанный во время инцидента. В СМИ заверили, что одна из пуль едва не задела случайного прохожего. Почти сркзу же оперативники поймали одного из стрелков.

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Подозреваемым стал Артур Инзиев. Полицейские изъяли у мужчины боевой автомат АК-47, а также другие вооружение. В результате перестрелки никто не пострадал. В настоящее время бывший охранник находится в СИЗО. Ранее Инзиев был осужден на 10 лет по статье за вымогательство. Потерпевшей стороной стал сенатор Михаил Капура. Уроженец Чечни вышел на свободу через несколько лет после приговора.

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