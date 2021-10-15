Группа неизвестных сорвала показ фильма в офисе "Мемориала" в Москве

Причины инцидента выясняются.

Неизвестные сорвали показ фильма "Гарет Джонс" в доме "Международного Мемориала" (признан на территории РФ иноагентом) в Москве. Об этом журналистам сообщил адвокат Сергей Тельнов. Он направился на место инцидента для оказания правовой поддержки потерпевшим. По информации от организаторов мероприятия, картина снята о голоде на Украине, который произошел в 1930-ых годах.

Вскоре после начала показа в помещение "Мемориала" вошли какие-то люди в масках и сорвали мероприятие. В настоящее время в здании находятся полицейские и не выпускают никого из присутствующих. Сергей Тельнов, адвокат

Напомним, что "Гарет Джонс" снят в 2019 году. По сюжету фильма главным героем становится британский журналист. В 1933 году он был очевидцем голода в селах Украины. Над картиной работала польский режиссер Агнешка Холланд.

Петербуржцев приглашают на премьеру фильма "По соседству" с кинокритиками.

Фото и видео: YouTube / Драко Малфой