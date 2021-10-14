Петербуржцев приглашают на премьеру фильма "По соседству" с кинокритиками

Премьера пройдет 20 октября в кинотеатре "Формула Кино Галерея".

Объединенная сеть кинотеатров "Синема Парк" и "Формула Кино" приглашают петербуржцев на премьеру комедии "По соседству" с Даниэлем Брюлем в главной роли.

Премьера пройдет 20 октября в кинотеатре "Формула Кино Галерея". Петербуржцам предлагают оценить работу на оригинальном языке с русскими субтитрами. Поделиться своими впечатлениями от фильма можно будет с кинокритиком Ксенией Реутовой. Также сам режиссер подготовил для зрителей специальный сюрприз.

"По соседству" – дебютная работа актера Даниэля Брюля, которую по достоинству оценили на Берлинском кинофестивале. При создании фильма, признался режиссер, он вдохновлялся работами Альфреда Хичкока и братьев Коэнов.

Картина рассказывает о популярном актере, обожаемом супруге и счастливом отце Даниэле, живущем в одном из престижных районов Берлина. Карьера идет в гору – его пригласили на кинопробы в Лондон. Перед вылетом Даниэль заходит в бар, в котором находится единственный посетитель. Актер принял его за своего поклонника. Однако он даже не догадывается, что перед ним его сосед-неудачник Бруно, которые долгое время следит за жизнью Даниэля. Но зачем?

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Видео: YouTube / iVideos