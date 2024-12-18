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В Москве задержали членов банды, организовавшей незаконную миграцию

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Доход от незаконной деятельности превысил 30 млн рублей.

В Москве задержали членов банды, организовавшей незаконную миграцию. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка СК России.

По данным следствия, с января 2023-го по декабрь 2024 года участники ОПГ организовали незаконную миграцию в РФ более 1000 иностранных граждан. Им оформили фиктивные трудовые договоры. Доход от незаконной деятельности превысил 30 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Москве задержали пособника телефонных мошенников, обманувших известную актрису.

Видео: Telegram / Столичный СК

Теги: москва, нарушение миграционного законодательства, полиция, следственный комитет россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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