Доход от незаконной деятельности превысил 30 млн рублей.

В Москве задержали членов банды, организовавшей незаконную миграцию. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка СК России.

По данным следствия, с января 2023-го по декабрь 2024 года участники ОПГ организовали незаконную миграцию в РФ более 1000 иностранных граждан. Им оформили фиктивные трудовые договоры. Доход от незаконной деятельности превысил 30 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

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Видео: Telegram / Столичный СК