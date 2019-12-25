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РИА Новости: в Москве задержали блогера Гасанова
Сегодня, 12:35
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РИА Новости: в Москве задержали блогера Гасанова

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ГИБДД задержала водителя, которого заподозрили в нетрезвом состоянии.

В Москве задержали известного российского блогера. Глава пресс-службы регионального главка МВД Владимир Васенин уточнил, что водитель Lamborghini в Москве отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Из-за этого мужчине вручили административный протокол. При этом в полиции не стали раскрывать имя нарушителя.

Примерно в 21.30 в 4-м Сетуньском проезде у дома 20 сотрудниками … был остановлен автомобиль Lamborghini Urus под управлением 27-летнего жителя столицы.

Владимир Васенин, представитель МВД по Москве

Журналисты "РИА Новостей" сообщили со ссылкой на собственный источник, что речь идет о Гусейне Гасанове. Блогер имеет свыше 17 миллионов подписчиков в Instagram. В столичном ГИБДД посчитали, что шофер управлял транспортным средством в нетрезвом состоянии.

Петербургский блогер Руслан Усачев покинул Россию.

Фото: Instagram/gusein.gasanov
 

Теги: lamborghini, блогер, гусейн гасанов, москва
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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