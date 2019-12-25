В Москве задержали автоледи с 1000 штрафами на 1 миллион рублей

На автоледи составлено 113 административных протоколов.

Сотрудники столичного ГИБДД задержали нарушительницу, у которой накопилось штрафов на 1 миллион рублей.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по Москве сообщает, что в Новой Москве задержана на автомобиле "Мазда" 35-летняя злостная нарушительница. За автоледи числится 1 076 правонарушений ПДД на общую сумму более 1 миллиона рублей.

В отношении данного водителя было составлено 113 административных протоколов "Уклонение от исполнения административного наказания", машина будет эвакуирована на, а затем передана представителям службы судебных приставов для дальнейшего решения в соответствии с действующим законодательством.

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