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Мэра Саяногорска лишили прав за вождение в пьяном виде
Сегодня, 13:35
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Мэра Саяногорска лишили прав за вождение в пьяном виде

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Михаил Валов лишен водительских прав сроком на 1,5 года и оштрафован на 30 тысяч рублей.

Мэра Саяногорска лишили водительских прав за вождение в пьяном виде.

ТАСС со ссылкой на мировой суд Саяногорска сообщает, что мэр города за вождение в нетрезвом виде лишен водительских прав на 1,5 года, а также ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. 

Ранее Piter.TV рассказывал подробности инцидента с задержанием пьяного мэра Саяногорска. Тогда Михаил Валов сообщал в соцсетях, что тест показал наличие алкоголя из-за принимаемых им лекарственных препаратов.

Фото: Facebook/Михаил Валов, pixabay.com

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России, Общество,

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