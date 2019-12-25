Мэра Саяногорска лишили прав за вождение в пьяном виде

Михаил Валов лишен водительских прав сроком на 1,5 года и оштрафован на 30 тысяч рублей.

Мэра Саяногорска лишили водительских прав за вождение в пьяном виде.

ТАСС со ссылкой на мировой суд Саяногорска сообщает, что мэр города за вождение в нетрезвом виде лишен водительских прав на 1,5 года, а также ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее Piter.TV рассказывал подробности инцидента с задержанием пьяного мэра Саяногорска. Тогда Михаил Валов сообщал в соцсетях, что тест показал наличие алкоголя из-за принимаемых им лекарственных препаратов.

Фото: Facebook/Михаил Валов, pixabay.com