В Москве за сутки выздоровели более 1000 человек с COVID-19

В Москве за сутки выздоровело впервые больше 1000 человек.
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что за сутки в столице полностью вылечились от коронавируса 1 032 человека. Ракова отмечает, что количество выздоровевших пациентов растет с каждым днем. Всего в Москве выписаны по выздоровлению 10 259 пациентов с COVID-19.
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Фото: Piter.TV
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