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В Москве за сутки выздоровели более 1000 человек с COVID-19
Сегодня, 10:51
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MShaffter

В Москве за сутки выздоровели более 1000 человек с COVID-19

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Количество выздоровевших пациентов за сутки впервые превысило отметку в 1 000.

В Москве за сутки выздоровело впервые больше 1000 человек.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что за сутки в столице полностью вылечились от коронавируса 1 032 человека. Ракова отмечает, что количество выздоровевших пациентов растет с каждым днем. Всего в Москве выписаны по выздоровлению 10 259 пациентов с COVID-19.

Сегодня ранее: Статистика за сутки на утро 8 мая по коронавирусу в регионах России

Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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Семенов Доктор
Сегодня 11:03

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