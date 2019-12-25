Алексей Немерюк рассказал о нововведениях с 12 ноября.

В Москве введут систему чек-инов в управах и префектурах. Об этом журналистам рассказал глава столичного департамента по торговле и услугам Алексей Немерюк. По словам чиновника, система регистрации номеров телефонов на мобильных устройствах будет действовать на объектах со следующего четверга. Соответствующий указ подписан городской администрацией.

Система не запретительная или контрольная, система больше информационная. Она позволяет посетителям тех или иных заведений узнавать, был ли у них возможный контакт с заболевшим, и своевременно обратиться к врачу, сдать анализы Алексей Немерюк, глава департамента торговли и услуг Москвы

Напомним, что с 19 октября система чек-инов внедрена в московские ночные заведения. Проект хорошо зарекомендовал себя, так как помогает медикам проводить эпидемиологические расследования.

Московские власти не планируют закрывать ночные заведения.

Фото: Piter.tv