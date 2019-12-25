С 19 октября в ночных клубах действует система входа по QR-коду.

Московские власти не планируют закрывать ночные заведения. Об этом журналистам рассказал руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Чиновник ответил на вопрос о том, будут ли введены новые ограничения из-за роста числа зараженных коронавирусом.

Пока такой информации нет, соответственно, система позволяет людям узнавать о том, был контакт или нет, и своевременно обращаться, и это помогает врачам проводить те самые эпидемрасследования Алексей Немерюк, глава департамента торговли и услуг

Напомним, что с 19 октября в столице действует система регистрации на входе в ночные клубы, работающие с 00 часов ночи до 6 часов утра. Доступ посетителей на дискотеки, в бары и аналогичные заведения возможен при регистрации номеров телефонов по QR-коду или по SMS. Если в клубе будет выявлена инфекция, то все посетителей заведения оповестят о том, что ни находились в зоне риска. Им придется пройти тестирование на COVID-19.

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Фото: Piter.tv