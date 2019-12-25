Мэр столицы почтил память павших солдат.

Сергей Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Москве. Мэр города почтил память солдат, погибших во времена ВОВ. Торжественные мероприятия состоялись в связи с годовщиной исторического парада 1941 года, проведенного 7 ноября на Красной площади.

Военнослужащие Преображенского полка вынесли два венка из красных гвоздик, белых хризантем и еловых ветвей. Венок был установлен около Могилы под сопровождение оркестра. Участники церемонии почтили павших воинов минутой молчания. После российского гимна перед чиновниками, общественными деятелями и волонтерами прошла рота почетного караула.

Минобороны России раскрыло секретное название парада 1941 года в Москве.

Фото: Piter.tv