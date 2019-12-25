"Операция войск московского гарнизона" состоялась на Красной площади 7 ноября 1941 года.

Минобороны России раскрыло секретное название парада 1941 года в Москве. Ведомство на официальном сайте презентовало документы о мероприятии, состоявшемся 7 ноября 1941 года на Красной площади. Оно получило название "Операция войск московского гарнизона".

Известно, что число выводимых войск гарнизона было установлено комендантом Москвы, генерал-майором Кузьмой Синилов. НА портале приводится документ с его подписью. В общей сложности в событии оказались задействованы почти 30 тысяч личного состава вооруженных сил, 140 артиллерийских орудий, 160 танков, 232 боевых машины. К участию в параде были приглашены пехотинцы, танкисты, моряки, зенитчики, артиллеристы, кавалеристы, пулеметчики, минометчики, связисты, саперы и медики.

В день проведения парада на Красной площади была усилена охрана периметра. Кром участников мероприятия территорию смогли посетить только 41 человек. Также туда въехало не больше четырех служебных автомобилей.

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Фото: Piter.tv, Минобороны России

