В Москве врачи спасли годовалого ребенка, подавившегося наклейкой

Медики щипцами достали пластиковую "звездочку" из пищевода маленького пациента.

Врачи из детской городской клинической больницы под номером девять имени Сперанского в российской столице извлекли из пищевода годовалого мальчика наклейку-звездочку. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники пресс-службы столичного департамента по здравоохранению. Известно, что пациента с подозрением на инородное тело в дыхательных путях экстренно госпитализировали в больницу.

Малыш поступил с жалобами на обильное слюноотделение, тошноту. Старшие дети сказали маме, что он ел яблоко, когда поперхнулся и стал кашлять, давиться, синеть. Маленького пациента сразу отправили на компьютерную томографию, потому что растительная еда не рентгенконтрастная. пресс-слкжба больницы

Во время проводимого исследования врачи вместо яблока обнаружили в пищеводе ребенка звездочку, которая приклеилась к слизистой оболочке. При помощи гастроскопии специальными щипцами медики извлекли наклейку. Так как объект был из пластика, на рентгене врачи его не увидели ранее. Инородный предмет находился в пищеводе малыша, примерно, сутки. Он вызвал осаднение в этой зоне. На следующий день мальчика выписали домой, его самочувствие было хорошим.

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Фото и видео: Telegram / Mash