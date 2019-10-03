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В Москве начались проверки из-за издевательств над школьником в туалете

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Школьники окунули сверстника головой в унитаз и сняли это на видео.

Департамент образования Москвы считает недопустимым инцидент, произошедший в школе № 1536, где несколько детей окунули школьника головой в унитаз, и намерен провести проверку. Об этом сообщило ТАСС.

Дети окунули в унитаз солиста детского ансамбля головой в унитаз, все это они снимали на телефон. После проверки видео и выяснения обстоятельств произошедшего в отношении виновных лиц будут приняты соответствующие меры.

В это же время проверку проводит и Следком. После этого будет принято процессуальное решение.  

Ранее красноярский школьник вызвал недовольство директора прической, как у футболиста Златана Ибрагимовича.

Видео: Telegram/ "Московские новости"

Теги: дети, школьники
Категории: Лента новостей, Новости России,

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