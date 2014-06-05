Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

В Москве восстановили движение на внутренней стороне МКАД после ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе столичного дептранса.

Инцидент произошел утром 22 сентября на внутренней стороне 10-го километра МКАД. В результате столкновения два грузовых автомобиля опрокинулись на бок и заблокировали движение по нескольким полосам. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Ранее мы сообщали, что шесть человек пострадали в массовом ДТП на Свердловской набережной.

Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно