В Москве военному следователю откусили щеку за место в баре

Посетитель бара заявил, что следователь СК занял его место у стойки бара и в отместку откусил часть щеки.

В одном из Московских караоке-баров следователю откусили щеку за место у стойки бара.

Военный следователь СК России пришел отдохнуть в один из баров столицы. Он занял свободное место у стойки. Вскоре к нему подошел мужчина и стал требовать освободить место, так как оно его, сообщает телеграм-канал BAZA. Этот посетитель бара вел себя очень агрессивно и пытался вступить в драку, но его оттащили. Тогда разъяренный мужчина вырвался и откусил молодому следователю часть щеки.

"Кровожадный" посетитель бара задержан, на него возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

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Видео: BAZA