В Москве водитель протаранил три машины на парковке и сбежал

В Москве произошло нестандартное происшествие: неустановленный водитель протаранил три автомобиля на одной из московских парковок. Об этом сообщил источник телеканала "360".
ДТП произошло около дома №10 на улице Ротерта. В представленных кадрах видны серьёзные повреждения кузовов автомобилей.
Пока официальные комментарии со стороны МВД относительно произошедшего ещё не поступали.
Ранее мы сообщили о том, что в Коми ликвидировали местного жителя, который пытался зарезать жену и стрелял по полицейским.
Фото: телеканал "360"
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