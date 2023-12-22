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В Москве водитель протаранил три машины на парковке и сбежал
Сегодня, 17:42
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В Москве водитель протаранил три машины на парковке и сбежал

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ДТП произошло около дома №10 на улице Ротерта.

В Москве произошло нестандартное происшествие: неустановленный водитель протаранил три автомобиля на одной из московских парковок. Об этом сообщил источник телеканала "360".

ДТП произошло около дома №10 на улице Ротерта. В представленных кадрах видны серьёзные повреждения кузовов автомобилей.

Пока официальные комментарии со стороны МВД относительно произошедшего ещё не поступали.

Ранее мы сообщили о том, что в  Коми ликвидировали местного жителя, который пытался зарезать жену и стрелял по полицейским.

Фото: телеканал "360"

Теги: москва, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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