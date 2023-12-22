В Коми ликвидировали местного жителя, который пытался зарезать жену и стрелял по полицейским

Злоумышленник открыл огонь по дому, где прятались его родные.

В Республике Коми полицейские ликвидировали дебошира, который напал с ножом на свою семью и открыл огонь по полицейским. Об этом сообщили на портале "360".

ЧП произошло 1 января в поселке Жешарт. Во время скандала с женой мужчина несколько раз ударил ножом супругу. Женщина сбежала из дома вместе с 12-летним сыном, они спрятались у соседей. Злоумышленник достал пистолет и начал стрелять по дому, где находились его родные. К этому моменту на место случившегося прибыли полицейские и бригада скорой помощи. Неадекват открыл огонь по правоохранителям. В ходе перестрелки оперативники ликвидировали агрессивного жителя.

Известно, что мужчина работал пожарным. Ситуация повергла соседей в шок.

Следователи завели уголовное дело по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений".

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Фото: Piter.tv