Окоченевшее тело нашли на территории пожарной части в Москве

Есть версия, что человек упал на навес с большой высоты.

В Москве на территории пожарной части нашли бездыханного мужчину. Окоченевший труп обнаружили в районе улицы Семеновский Вал. Об этом сообщили на портале "360".

Тело нашли на металлическом навесе. Самостоятельно туда человек попасть не мог. Навес вплотную примыкает к забору. Кроме того, сюда не выходят окна. Добавим, что территория части полностью закрыта.

Известно, что в пяти метрах от забора находится 17-этажный жилой дом. На навесе заметили вмятину, поэтому следователи предполагают, что погибший упал с высоты.

Сейчас устанавливается причина смерти. Тело доставили в морг. На месте случившегося работают оперативные службы.

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Фото: Piter.tv