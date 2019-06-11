В Москве водитель отказался пропускать вперед скорую

Водитель проигнорировал включенную сирену и обращение через громкоговоритель.

В Москве водитель отказался пропускать вперед автомобиль скорой помощи. Об этом сообщил телеканал "360".

По информации источника, водитель Lada проигнорировал включенную сирену и обращение через громкоговоритель. Отмечается, что в карете скорой находилась тяжелобольшая женщина. Позже стало известно, что водитель Lada уже привлекался к административной ответственности за разговоры по телефону в момент поездки.

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Фото: Piter.tv