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В Москве водитель отказался пропускать вперед скорую
Сегодня, 15:16
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В Москве водитель отказался пропускать вперед скорую

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Водитель проигнорировал включенную сирену и обращение через громкоговоритель.

В Москве водитель отказался пропускать вперед автомобиль скорой помощи. Об этом сообщил телеканал "360".

По информации источника, водитель Lada проигнорировал включенную сирену и обращение через громкоговоритель. Отмечается, что в карете скорой находилась тяжелобольшая женщина. Позже стало известно, что водитель Lada уже привлекался к административной ответственности за разговоры по телефону в момент поездки.

Ранее в Госдуме предложили повысить МРОТ и стоимость рабочего часа.

Фото: Piter.tv

Теги: водитель, москва, скорая помощь
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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