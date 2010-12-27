В Москве во время задержания бомж ранил полицейского

Появились подробности происшествия сегодняшней ночью в районе Ростокино города Москва.

Сегодня, 4 июня, в Москве полицейский пострадал во время задержания.

Лица без определенного места жительства облюбовали один из подвалов жилого дома в районе Ростокино г. Москвы. После жалоб местных жителей на шум и крики во время "застолья" в подвале на место прибыли сотрудники полиции. Один из пьяных бомжей во время выдворения из подвала повел себя неадекватно и напал на сотрудника полиции. Полицейский получил травму голени и был вынужден обратиться за помощью медиков.

Разбушевавшийся бомж задержан. Как сообщают СМИ, напавший на полицейского бывший полицейских из соседней страны.

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