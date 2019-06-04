Бывший замначальника СК Москвы Никандров вышел на свободу

В сети опубликовано видео, где Денис Никандров выходит на свободу.

Сегодня, 4 июня, Денис Никандров вышел на свободу по УДО.

Денис Никандров, занимая должность замначальника следкома по г. Москва, вместе с подельниками получили взятку в 1 миллион рублей. За эти деньги они обещали помочь выйти на свободу вору в законе, но попались. Денис Никандров признал свою вину, содействовал со следствием. Судом он был отправлен в колонию на 5,5 лет. Сегодня, спустя 4 года, он вышел на свободу по УДО.

Сегодня ранее: в Японии задержали россиянина за запуск дрона с крыши дома в центре Токио.

Видео: Mash