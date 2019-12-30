В Москве во время ссоры в коммуналке пострадали 3 ребенка

Одна из девочек после разборок соседей госпитализирована в больницу.

Во время ссоры соседей по коммунальной квартире пострадали трое несовершеннолетних.

Агентству городских новостей "Москва" сообщает, что накануне вечером в коммунальной квартире в центре столицы произошли разборки между соседями по коммунальной квартире. Во время разбирательств пострадали 3 девочки. После случившегося одну их девочек госпитализировали в больницу. Какие травмы получили дети, не уточняется.

Следственные органы по факту травмирования детей проводят проверку. Выясняются все обстоятельства происшествия.

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Фото: Piter.TV