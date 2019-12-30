В Калмыкии отчим забил насмерть 5-летнего ребенка - инвалида

В Калмыкии пьяный мужчина забил насмерть 5-летнего мальчика, сына сожительницы.
ТАСС со ссылкой на региональное СКР сообщает, что в Калмыкии возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии" в отношении 38-летнего жителя поселка Ики-Бурул Ики-Бурульского района Республики по факту убийства пятилетнего ребенка, являющегося инвалидом детства. По версии следствия, мужчина в алкогольном опьянении нанес многочисленные удары по голове туловищу и конечностям ребенка. От полученных травм мальчик скончался.
Подозреваемый мужчина ранее не судим. В ходе расследования уголовного дела будут выяснены условия проживания ребенка в данной семье. А также будет дана правовая оценка должностным лицам органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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Фото: Piter.TV
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