Видео: В Вологодской области мужчина забил насмерть 1,5-годовалую дочь и возил тело в машине

Арестованный отец-убийца рассказал почему убил дочь.

В Вологодской области 28-летний мужчина забил насмерть 1,5-годовалую дочку.

Следственные органы СКР по Вологодской области сообщают, что мужчина, убивший полуторагодовалую дочь, арестован. Как удалось установить следствию, подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения в с. Шуйское, ударил по голове свою малолетнюю дочь, после чего ушел из дома. О смерти дочери ему сообщила жена. Тогда мужчина забрал тело ребенка и отвез в областной центр, якобы для проведения экспертизы. В Вологде он приехал к родственнику, который, увидев тело 1,5-годовалой девочки, сообщил о произошедшем правоохранителям.

Как сообщает следком, в семье проживают еще 4 несовершеннолетних детей.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, проводятся судебно-медицинские экспертизы, в том числе телесных повреждений, обнаруженных у матери ребенка, а также обследование четырех несовершеннолетних детей в семье. Проверяются условия их жизни и воспитания. СУ СК РФ по Вологодской области

Также региональное СУ СК РФ проводит проверку в отношении должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Расследование уголовного дела продолжается.

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