В Москве вызвали водолазов для поиска автомобиля, вылетевшего в реку

На территорию набережной, расположенной в южной части российской столицы, где автомобиль, пробив ограждение, вылетел в реку, специалисты вызвали водолазов. Соответствующее заявление сделали сорудники пресс-службы регионального управления экстренных служб. Известно, что инцидент зафиксирован на Новоданиловской набережной. Утром, 8 октября, транспортное средство под брендом Toyota оказалось в Москва-реке. На месте происшествия работают представители ГАИ.

В настоящее время ведутся поиски автомобиля, вызваны водолазы. экстренные службы по городу

Согласно предварительным данным говорилось, что на набережной Марка Шагала водитель иномарки Toyota совершила наезд на ограждение, после чего машина упала в воду. В результате аварии пострадавших нет. В Telegram-канале SHOT уточнили, что пассажиры упавшего автомобиля успели выбраться из салона, а затем скрылись в неизвестном направлении.

В отношении виновника смертельного ДТП на Санкт-Петербургском шоссе возбуждено уголовное дело.

Фото и видео: Telegram / Абзац