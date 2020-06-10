Прирост за сутки в Москве сократился до 0,6%.

В Москве выявили самое низкое за два месяца число заразившихся COVID-19. По данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в России, в столице 10 июня выявили 1 195 случаев инфицирования.

Таким образом прирост за сутки в Москве сократился до 0,6%.

С начала пандемии новой коронавирусной инфекцией в столице заболело 199 785 человек. Из них сейчас болеют 83 167.

Ранее мы писали, что в России зафиксировано 8 404 новых случая заражения коронавирусом.

Видео: government.ru