  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:21
326
matveyvn
Код вставки плеера

В Москве выявили самое низкое за два месяца число заразившихся COVID-19

0 0

Прирост за сутки в Москве сократился до 0,6%.

В Москве выявили самое низкое за два месяца число заразившихся COVID-19. По данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в России, в столице 10 июня выявили 1 195 случаев инфицирования.

Таким образом прирост за сутки в Москве сократился до 0,6%.

С начала пандемии новой коронавирусной инфекцией в столице заболело 199 785 человек. Из них сейчас болеют 83 167.

Ранее мы писали, что в России зафиксировано 8 404 новых случая заражения коронавирусом.

Видео: government.ru

Теги: коронавирус, москва, пандемия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии