В Москве выявили факт незаконного фотографирования с краснокнижной серой неясытью

В отношении мужчины решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Правоохранительные органы установили личность мужчины, который незаконно предлагал сделать фотографии с занесенной в Красную книгу серой неясытью. В настоящее время Басманная межрайонная прокуратура прокуратура рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении подозреваемого. Он обвиняется по статье за жестокое обращение с животным (статья 245 УК РФ). Эксперты провели визуальный осмотр птицы. У нее выявлены повреждения перьевого покрова, а также отсутствие хвостового оперения. Теперь фигуранту расследования может грозить лишение свободы до пяти лет. Неясыть передана специалистам, ее безопасности ничего не угрожает.

На улице Маросейка установлен 33-летний мужчина, который за денежное вознаграждение предлагал прохожим сделать фотографии с серой неясытью, которая занесена в Красную книгу города Москвы. Каких-либо документов, подтверждающих законность владения животным, мужчина не предъявил. пресс-служба прокуратуры Москвы

В Ленобласти заметили редкую гостью – ястребиную сову.

Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы