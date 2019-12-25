Несоблюдение режима самоизоляции может привести к распространению коронавируса.

В Москве выявили более 70 тысяч нарушений самоизоляции за весь период. Их удалось вычислить благодаря приложению "Социальный мониторинг". Об этом агентству "РИА Новости" сообщил руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

По его словам, приложение фиксирует случаи, когда человек с коронавирусом или потенциально инфицированный человек выходит из дома.

И подвергает риску заражения других горожан. Эдуард Лысенко, руководитель столичного департамента информационных технологий

Он отметил, что несоблюдение режима самоизоляции может привести к распространению коронавируса.

Ранее мы сообщали, что в Крыму отменят режим самоизоляции.