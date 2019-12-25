Ограничения будут носить рекомендательный характер.

В Крыму отменят режим самоизоляции с 18 мая. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксёнов. Он внёс поправки в указ о режиме повышенной готовности от 17 марта. До этого Аксёнов продлевал режим строгой самоизоляции до 31 мая.

По его словам, ограничительные меры — такие как запрет на выход из дома без необходимости и отказ от поездок в другие регионы — будут носить рекомендательный характер.

При этом граждане старше 65 лет по-прежнему обязаны соблюдать режим самоизоляции.

Предприятиям в сферах курортной деятельности, массовых мероприятий, общепиту и гостиницам по-прежнему запрещено работать. В указе перечислены экономические сферы, в которых компании смогут начать работу с 18 мая.

Ранее мы писали, что Свердловский Роспотребнадзор просит не смягчать режим самоизоляции.