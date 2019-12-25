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Свердловский Роспотребнадзор просит не смягчать режим самоизоляции
Сегодня, 10:42
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matveyvn

Свердловский Роспотребнадзор просит не смягчать режим самоизоляции

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Эпидемиологическая ситуация в области не соответствует параметрам, по которым можно переходить на данный этап ослабления ограничений.

Свердловский Роспотребнадзор просит не смягчать режим самоизоляции. Об этом пишут "РИА Новости".

Глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Козловских обратился к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой не смягчать режим самоизоляции в области. Накануне глава региона в своём Instagram рассказал, что в Свердловской области с 19 мая откроют магазины, ТЦ и уличные кафе. Жители области смогут совершать индивидуальные прогулки и в одиночку заниматься спортом, а также гулять в парках и скверах с соблюдением дистанции.

Козловских считает, что текущая эпидемиологическая ситуация в области не соответствует параметрам, по которым можно переходить на данный этап ослабления ограничений. Он предлагает распространить рекомендации Роспотребнадзора на те организации, которым разрешено работать в данным момент.

В оперативном штабе по борьбе с COVID-19 в Свердловской области отметили, что предложение от главного санитарного врача получили и знакомятся с ними.

Теги: евгений куйвашев, роспотребнадзор, свердловская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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