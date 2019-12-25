Свердловский Роспотребнадзор просит не смягчать режим самоизоляции. Об этом пишут "РИА Новости".
Глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Козловских обратился к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой не смягчать режим самоизоляции в области. Накануне глава региона в своём Instagram рассказал, что в Свердловской области с 19 мая откроют магазины, ТЦ и уличные кафе. Жители области смогут совершать индивидуальные прогулки и в одиночку заниматься спортом, а также гулять в парках и скверах с соблюдением дистанции.
Козловских считает, что текущая эпидемиологическая ситуация в области не соответствует параметрам, по которым можно переходить на данный этап ослабления ограничений. Он предлагает распространить рекомендации Роспотребнадзора на те организации, которым разрешено работать в данным момент.
В оперативном штабе по борьбе с COVID-19 в Свердловской области отметили, что предложение от главного санитарного врача получили и знакомятся с ними.
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